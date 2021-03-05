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В Украине разрешили известным людям вакцинироваться вне очереди, но есть условие

5 марта, 09:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Согласно плану вакцинации, известные люди должны вакцинироваться не ранее пятого этапа

Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать известных публичных людей в случае отказа от прививки человека из приоритетной группы. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условие для прививки вне очереди. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, Минздрав внес изменения в дорожную карту вакцинации с целью популяризации вакцинации дозами препаратов, которые остаются (если, например, врачи отказались).

"Разрешили делать прививку … публичным и известным людям", – сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцина Covishield поставляется в Украине в 10-дозных флаконах. После его вскрытия эти 10 доз должны быть использованы в течение шести часов. Повторное охлаждение или перевозка распечатанного препарата запрещено. Если эта вакцина будет не использована, она подлежит утилизации.

"Поэтому эти дозы, чтобы не пропали и не были утилизированы, с целью рационального использования остаточных доз, разрешается вакцинировать известных публичных людей", – сказал санврач.

Ляшко назвал условие для их вакцинации:

  • в случае, если был отказ от вакцинации тех людей, которым должны были в этот день делать прививку;
  • когда количество людей на вакцинацию в день работы мобильной бригады не кратна 10 и остались пару доз;
  • когда человек пришел на вакцинацию, но были обнаружены противопоказания к вакцинации.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов жестко осудил попытки сорвать вакцинацию в Украине. Вакцина – это гарантия жизни, считает глава Минздрава.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация известные люди Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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