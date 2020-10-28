В Украине печальный рекорд по смертям от COVID-19, но есть и хорошая новость

Особенно опасен коронавирус для людей старше 60 лет – это группа риска

В Украине зафиксированы высшие суточные показатели новых смертей от COVID-19 и выздоровлений. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки в Украине зафиксировано 165 летальных случаев (всего 6755). При этом выздоровели 3306 пациентов (всего выздоровели 148 642 человека)", – сказал он.

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Отметим, что до этого рекордом со знаком минус был 141 летальный случай, а больше всего выздоровевших – 3044.

Степанов напомнил, что особенно опасен "ковид" для людей старше 60 лет: это видно по количеству тяжелых больных и проценту летальных случаев от общего количества смертей.

"Вы видите, что количество больных каждый день растет. Для нас очень важно сейчас прекратить этот рост – нужно просто объединиться всем украинцам для победы над этой болезнью", – подчеркнул глава Минздрава и призвал выполнять карантинные правила.

Как сообщали новости "Сегодня", в Европе тоже резко возросло количество смертей от COVID-19. Особенно большой прирост заболеваемости в трех странах Евросоюза.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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