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В Украине рекорд по выздоровевшим от COVID-19

20 октября, 10:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Всего за время пандемии в Украине выздоровели 129 533 пациента

В Украине за минувшие сутки установлен рекорд по количеству выздоровевших украинцев за сутки. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки в Украине выздоровели 3044 пациента. Это та хорошая новость, это наш рекорд по количеству выздоровевших за одни сутки", – сказал министр.

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Степанов добавил, что всего за время пандемии в Украине выздоровели 129 533 пациента.

Как стало известно, по состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 5469 новых случаев заражения коронавирусом (309 107 с начала эпидемии). За понедельник умерли 113 украинцев (всего 5786 с начала эпидемии) и это тоже рекордный показатель.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. Также он дал прогноз, что в сутки будет 35 тысяч заражений COVID-19 и гриппом. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вернут жесткий карантин, если ежесуточно будет более 9500 новых больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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