В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодает

Теплая погода в начале недели продлится еще три дня, а уже с пятницы в Украине похолодает и пойдут дожди. А вот завтра украинцев ждут почти 30 градусов тепла и много солнца.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она отметила уникальность завтрашней погоды. Мощный антициклон принесет сухую погоду по всей Европе – от Атлантики до Украины, от Скандинавии до Крита. Поэтому солнца во вторник будет в избытке.

"В Украине 15 сентября везде сухо, тепло и солнечно. Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня достигнет 24-29 градусов, на Сумщине и в северных районах Черниговщины 21-24 градуса. В Киеве завтра без изменений – сухо, ясно и 25 градусов", – написала Диденко.

В среду и четверг тоже еще будет тепло, местами даже жаркая погода, а вот уже 18, 19 и 20 сентября, то есть в конце недели, температура воздуха резко упадет до 12-18 градусов.

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"К нам идет существенное изменение погоды. Хорошо это видно на прогностических картах температуры воздуха: первая еще красная от жары, это в четверг в Украине, а уже вторая, пятничная, явно свежее. Атмосферный фронт притянет в четверг в Украину дожди, сначала на западные области, затем пройдет по северу и немного по центру. А вот восточные области и южную часть почти не тронет. Там очень сухо и, соответственно, пожароопасно", – рассказала синоптик.

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Напомним, в Украине полным ходом идет уборка урожая. По оценкам экспертов агрорынка, он должен быть неплохим, хотя из-за засушливой погоды окажется намного ниже прошлогоднего, рекордного, в 75 млн т. А вот народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем.

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