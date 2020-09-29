В Украине резко похолодает, а часть регионов окажется во власти дождей

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 29 сентября, значительно похолодает. Кроме того, в большинстве регионов синоптики обещают проливные дожди с сильным ветром.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются во всех западных областях. Там будет прохладнее всего. Температура воздуха составит 16-18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, местами порывы до 12 м/с.

Также синоптики прогнозируют дожди в центральных и южных областях. Там воздух прогреется до 22-24 градусов.

А вот на востоке и севере Украины осадки маловероятны, но и солнца ждать тоже не следует. Весь день небо будет затянуто тучами. Температура воздуха установится на уровне 18-23 градусов с отметкой плюс.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выпал первый снег.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.

Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), то теперь снова около 30 градусов. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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