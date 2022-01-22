В Украине резко похолодает – где ждать снега (карта)

Украинцев ждет резкое похолодание, синоптики предупредили о снегопадах

Синоптики рассказали, какую погоду ждать 23 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 23 января будет снежной. Температура воздуха может опуститься до -11 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе и востоке Украины 23 января ожидаются снегопады. При этом в остальных регионах без существенных осадков.

На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -7... -4 градусов, а днем -4... +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться -11... -4 градусов, а днем -5... -3.

В центре страны температура воздуха составит -8... -4 градусов, а днем -4... -1.

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В Киеве в воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6... -4, а днем -4... -2.

В восточных областях ночью температура опустится до -11... -6 градусов, а днем температура воздуха составит от -5... -1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться -6... -3, а днем -1... +2.

Скорость ветра может составлять 5-10 м/с.

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