В Украине резко похолодает – где ждать снега (карта)

Погода в Украине 23 января будет снежной. Температура воздуха может опуститься до -11 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе и востоке Украины 23 января ожидаются снегопады. При этом в остальных регионах без существенных осадков.
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На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -7... -4 градусов, а днем -4... +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться -11... -4 градусов, а днем -5... -3.
В центре страны температура воздуха составит -8... -4 градусов, а днем -4... -1.
В Киеве в воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6... -4, а днем -4... -2.
В восточных областях ночью температура опустится до -11... -6 градусов, а днем температура воздуха составит от -5... -1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться -6... -3, а днем -1... +2.
Скорость ветра может составлять 5-10 м/с.
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