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В Украине резко похолодает: прогноз на 5 ноября (карта)

5 ноября, 07:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Самое время доставать теплые вещи

В Украине сегодня, 5 ноября, практически во всех областях значительно похолодает, а местами пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в таких городах:

  • Чернигов;
  • Киев;
  • Житомир;
  • Луцк;
  • Ивано-Франковск;
  • Черновцы;
  • Ужгород.

Температура воздуха на западе страны установиться на уровне 6-13 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.

В восточных регионах столбики термометров покажут 7-11 градусов выше нуля.

На севере страны ожидается 7-10 градусов с отметкой плюс, а на юге сохранится 11-15 градусов тепла. Небо будет облачным, но без осадков.

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Дожди, похолодание и мощный антициклон: какой будет погода в ближайшие дни

Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, спасатели показали последствия непогоды в Кировоградской области. В Кропивницком развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню, где все желающие могут согреться и взять кипяток.

Кроме того, из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях.

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