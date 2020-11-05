В Украине резко похолодает: прогноз на 5 ноября (карта)

В Украине сегодня, 5 ноября, практически во всех областях значительно похолодает, а местами пройдут дожди.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в таких городах:
- Чернигов;
- Киев;
- Житомир;
- Луцк;
- Ивано-Франковск;
- Черновцы;
- Ужгород.
Температура воздуха на западе страны установиться на уровне 6-13 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.
В восточных регионах столбики термометров покажут 7-11 градусов выше нуля.
На севере страны ожидается 7-10 градусов с отметкой плюс, а на юге сохранится 11-15 градусов тепла. Небо будет облачным, но без осадков.
Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.
Также напомним, спасатели показали последствия непогоды в Кировоградской области. В Кропивницком развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню, где все желающие могут согреться и взять кипяток.
Кроме того, из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях.
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