В Украине резко похолодает: прогноз погоды на 2 сентября (карта)

В среду во всех регионах Украины значительно похолодает, в некоторых местах температура опустится до совсем осенних 14 градусов

В Украине похолодает / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода 2 сентября окончательно убедит украинцев, что лето позади – в большинстве регионов значительно похолодает, при этом во многих также обещают небольшие дожди.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 2 сентября температура опустится до 14-16 градусов, также обещают небольшие дожди.

Погода в регионах

В среду во всех регионах Украины значительно похолодает, в некоторых местах температура опустится до совсем осенних 14 градусов.

На севере прогнозируют в среднем 15-17 градусов. В Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях обещают дожди, но небольшие.

прогнозируют в среднем 15-17 градусов. В Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях обещают дожди, но небольшие. На западе сегодня осадков не обещают. При этом в регионе станет еще прохладней – 14-16 градусов. Чуть теплее будет в Закарпатской области – до +19.

сегодня осадков не обещают. При этом в регионе станет еще прохладней – 14-16 градусов. Чуть теплее будет в Закарпатской области – до +19. В центре 2 сентября также похолодает, при этом обещают и небольшие дожди. Температура в Черкассах, Кропивницком и Полтаве – 16-18 градусов, в Днепропетровской области чуть теплее – до 19.

На востоке температура также резко снизится, но будет достаточно тепло – 20-22 градуса. Прохладнее всего 2 сентября в этом регионе будет в Харьковской области – не выше +19. Кругом обещают дожди.

температура также резко снизится, но будет достаточно тепло – 20-22 градуса. Прохладнее всего 2 сентября в этом регионе будет в Харьковской области – не выше +19. Кругом обещают дожди. На юге в четверг температура в Херсоне – 21-23 градуса, в Одессе, Николаеве и оккупированном Крыму – от 20 до 22 градусов. Тут также обещают небольшие дожди.

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