В Украине резко похолодает: синоптики рассказали, где будет первый мороз

В Украине до конца недели погоду будет определять антициклон

В Украину идет похолодание, и уже будущей ночью ожидаются морозы в некоторых областях, а дневная температура воздуха в среду упадет ниже 10 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей. Она уточнила, что, если бы не антициклон, то вполне мог бы пойти снег из-за похолодания.

"В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем ​​будет не выше 3-9 градусов. Теплее на несколько градусов разве что в Крыму и на Закарпатье, 8-12 градусов. Кое-где туманы, они никуда не исчезают – это как раз их сезон. В Киеве 11 ноября также столбики термометров сползут вниз, днем ​​в среду ожидается около 5 градусов тепла. А вот осадков не будет", – написала Диденко.

Синоптик добавила, что в дальнейшем похолодание усилится, но погода будет сухой благодаря антициклону.

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Согласно карте Укргидрометцентра, морозная погода ночью ожидается в Волынской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях и на Донбассе. Также в ряде областей температура опустится до нуля градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

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