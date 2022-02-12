В Украине резко ухудшится погода! Синоптики дали тревожный прогноз

Непогода обойдется лишь в три региона страны, на остальной территории будут гололедица и туман

В Украине ухудшится погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 13 декабря будет опасной. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый, почти во всех областях страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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13 февраля в западных, северных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м. Непогода обойдет только Днепропетровскую, Запорожскую области, а также Крым.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.

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Где ждать непогоду. Фото: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Правила поведения при тумане

Водителям рекомендуют при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам:

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снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров по дороге.

Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам. По возможности нужно использовать фликеры и жилеты со световозвращающими вставками.

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