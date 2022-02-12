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В Украине резко ухудшится погода! Синоптики дали тревожный прогноз

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 февраля, 17:00
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Непогода обойдется лишь в три региона страны, на остальной территории будут гололедица и туман
В Украине ухудшится погода.
В Украине ухудшится погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 13 декабря будет опасной. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый, почти во всех областях страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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13 февраля в западных, северных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м. Непогода обойдет только Днепропетровскую, Запорожскую области, а также Крым.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.

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Где ждать непогоду. Фото: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Правила поведения при тумане

Водителям рекомендуют при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам:

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  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров по дороге.

Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам. По возможности нужно использовать фликеры и жилеты со световозвращающими вставками.

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