В Украине резко упадет температура: синоптик назвала самые холодные регионы

Наталия Диденко предупредила о возможных шквалах и граде, а у людей может прыгать артериальное давление

Жара отступает - украинцев ждет приятная прохлада / Фото: Reuters

В среду в Украине снова ожидаются грозы, а также в некоторых областях и в столице резко похолодает из-за холодных атмосферных фронтов северного циклона.

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Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталия Диденко.

Атмосферные фронты циклона Luciano принесут в северные и центральные области страны дожди с грозами, заденут они еще и часть Одесской области.

"Контрасты в зоне фронтов значительные, поэтому внимательно – при грозах возможны шквал и град", – предупредила синоптик.

С западной части фронт сместится и задержится разве что сегодня вечером и немного ближайшей ночью, завтра днем ​​там уже – без осадков. Сухая погода в среду также будет преобладать на востоке и в большинстве южных областей и в Крыму.

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Температура воздуха за фронтом снизится, ведь он холодный, и составит на западе, севере и в Винницкой области 21-27 градусов. На остальной территории еще продлится жара, 28-33 градуса.

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В столице ближайшей ночью и завтра утром как раз будет проходить атмосферный фронт, поэтому ожидаются дожди с грозами, при грозе возможен шквал.

Днем постепенно облачность уменьшаться, осадки отступят, однако ощутимо снизится температура воздуха. Вместо сегодняшних 30-33 градусов завтра ожидается 22-24 градуса.

"Примите во внимание, что в связи с прохождением атмосферных фронтов и значительными скачками температуры воздуха может "прыгать" артериальное давление, существует вероятность мигреней, сонливости, снижения работоспособности", – добавила Диденко.

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