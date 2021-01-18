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В Украине резко упала заболеваемость COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

18 января, 08:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Выздоровевших почти вдвое больше, чем новых заразившихся

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 18 января в Украине подтвердили 3034 новых случая заражения коронавирусом (1 163 716 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 67 украинцев (20 869 с начала эпидемии), а выздоровели 5236 человек (871 196 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошлую неделю выявлено 45 656 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших. Читайте подробнее, какой была ситуация с коронавирусом на прошлой неделе.

Также на днях глава Минздрава встречался с депутатами "Слуги народа", которым рассказывал о будущей вакцинации украинцев. Он рассказал о двух этапах вакцинации и "тайных" договоренностях.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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