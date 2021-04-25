В Украине резко упали темпы вакцинации от COVID-19: ТОП-5 регионов-аутсайдеров

В крайних западных и восточных областях зафиксирована крайне низкая скорость иммунизации населения

За последние сутки, 24 апреля, в Украине прививку против COVID-19 получил 4531 человек, что на 9808 прививок меньше, чем сутками ранее.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщает на своей странице в Facebook.

С начала прививочной кампании привиты 526 916 человек, из них получили 1 дозу – 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

В Украине выделяются пять областей с крайне низкими темпами прививки: Тернопольская (47), Луганская (45), Ивано-Франковская (20), Закарпатская (13), Сумская (5).

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Количество прививок в регионах за сутки :

Киев – 241 прививка;

Винницкая область – 240 прививок;

Волынская область – 171 прививка;

Днепропетровская область – 237 прививок;

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Донецкая область – 200 прививок;

Житомирская область – 99 прививок;

Закарпатская – 13 прививок;

Запорожская область – 79 прививок;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

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Киевская область – 293 прививки;

Кировоградская область – 154 прививки;

Луганская область – 45 прививок;

Львовская область – 101 прививка;

Николаевская область – 134 прививки;

Одесская область – 414 прививок;

Полтавская область – 97 прививок;

Ровенская область – 235 прививок;

Сумская область – 5 прививок;

Тернопольская область – 47 прививок;

Харьковская область – 754 прививки;

Херсонская область – 145 прививок;

Хмельницкая область – 227 прививок;

Черкасская область – 218 прививок;

Черновицкая область – 164 прививки;

Черниговская область – 198 прививок.

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки. По состоянию на 24 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Напомним, по состоянию на 23 апреля от коронавируса вакцинировалось 14339 человек.

Ранее писалось, Украина получила первую партию корейской вакцины от коронавируса.

Кроме того, недавно Министерство здравоохранения объяснила, почему увеличило до трех месяцев интервал между дозами вакцины .

Видео: Сегодня

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