Умерло более 500 человек! В Украине резко увеличилась заболеваемость COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 837 случаев;
- Винницкая область – 261 случай;
- Волынская область – 435 случаев;
- Днепропетровская область – 1203 случая;
- Донецкая область – 899 случаев;
- Житомирская область – 202 случая;
- Закарпатская область – 184 случая;
- Запорожская область – 1019 случаев;
- Ивано-Франковская область – 213 случаев;
- Киевская область – 565 случаев;
- Кировоградская область – 47 случаев;
- Луганская область – 611 случаев;
- Львовская область – 959 случаев;
- Николаевская область – 302 случая;
- Одесская область – 1418 случаев;
- Полтавская область – 593 случая;
- Ровенская область – 593 случая;
- Сумская область – 700 случаев;
- Тернопольская область – 437 случаев;
- Харьковская область – 1412 случаев;
- Херсонская область – 880 случаев;
- Хмельницкая область – 301 случай;
- Черкасская область – 676 случаев;
- Черновицкая область – 595 случаев;
- Черниговская область – 237 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
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