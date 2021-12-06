Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине с сегодняшнего дня усилили карантин для невакцинированных: что изменилось

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
6 декабря, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Усиление карантина повлияет на украинцев, которые до сих пор не сделали прививки против коронавируса
С 6 декабря в Украине ужесточили карантин для невакцинированных
С 6 декабря в Украине ужесточили карантин для невакцинированных / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. С сегодняшнего дня меняются условия работы и посещение общественных учреждений, а также срок действия сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщили в Минздраве.

Реклама

Карантин по-новому

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Реклама

Таким образом новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев .

Разница между карантином в "красной" и "желтой" зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

Если на желтом уровне эпиднебезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справка 063-О), на красном – только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Реклама

Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпиднебезопасности.

"Желтый" сертификат изменит срок действия

Важно, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет валидным.

Как избежать новых ограничений

В Минздраве советуют всем, кто получил первую дозу прививки более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные. Ведь "просроченные" ковид-сертификаты с понедельника не будут действовать.

Сделать вторую дозу в течение 30 дней и получить зеленый COVID-сертификат можно всеми вакцинами в Украине.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

5 декабря 1991. Первый президент Украины Леонид Кравчук принял присягу на верность народу Украины. Одну руку он положил на сердце, а другую на Конституцию и Акт провозглашения независимости Украины.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

75 454

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять