В Украине с сегодняшнего дня усилили карантин для невакцинированных: что изменилось

Усиление карантина повлияет на украинцев, которые до сих пор не сделали прививки против коронавируса

С 6 декабря в Украине ужесточили карантин для невакцинированных / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. С сегодняшнего дня меняются условия работы и посещение общественных учреждений, а также срок действия сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Карантин по-новому

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

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Таким образом новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев .

Разница между карантином в "красной" и "желтой" зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

Если на желтом уровне эпиднебезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справка 063-О), на красном – только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

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Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпиднебезопасности.

"Желтый" сертификат изменит срок действия

Важно, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет валидным.

Как избежать новых ограничений

В Минздраве советуют всем, кто получил первую дозу прививки более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные. Ведь "просроченные" ковид-сертификаты с понедельника не будут действовать.

Сделать вторую дозу в течение 30 дней и получить зеленый COVID-сертификат можно всеми вакцинами в Украине.

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