В Украине сделано более 24 млн прививок от COVID-19: сколько людей вакцинировались за сутки

За сутки 27 ноября в Украине 139 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.
Далее по теме
В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.
За последние сутки работали:
- 858 мобильных бригад по иммунизации;
- 3138 пунктов прививки;
- 493 центра вакцинации населения.
Коронавирус в Украине
За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 3 456 человек;
- летальных исходов – 400;
- выздоровело – 10 270 человек.
За все время пандемии в Украине умерло 85 117 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.
Читайте также:
- Зависит от одного показателя. Сколько еще в Киеве продлится карантин.
- Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф.
- Теперь не 120 дней. В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата.