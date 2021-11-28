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В Украине сделано более 24 млн прививок от COVID-19: сколько людей вакцинировались за сутки

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
28 ноября, 08:31
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За последние сутки обнаружили еще 7 483 случая заболевания коронавирусом
За сутки вакцинировались около 140 тыс. человек
За сутки вакцинировались около 140 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 27 ноября в Украине 139 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.

В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.

За последние сутки работали:

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  • 858 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3138 пунктов прививки;
  • 493 центра вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).

Также за прошлые сутки:

  • госпитализировано – 3 456 человек;
  • летальных исходов – 400;
  • выздоровело – 10 270 человек.

За все время пандемии в Украине умерло 85 117 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

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