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В Украине сегодня действует карантин выходного дня: главные правила

28 ноября, 08:55

Виталий Семченко Виталий Семченко

Во всех регионах страны введен ряд ограничений

В Украине сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

Что запрещено:

  • прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешена только торговля на вынос);
  • прием посетителей в ТЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
  • работа всех магазинов, кроме продуктовых;
  • проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей, выставок, религиозных служб;
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Что работает:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки;
  • АЗС;
  • общественный транспорт;
  • банки;
  • почта;
  • медицинские и ветеринарные клиники;
  • автомастерские.
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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 16 294 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на следующей неделе, с 30 ноября, жесткий локдаун в стране точно не будет вводиться.

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Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключает, что после завершения карантина выходного дня власти откажутся от введения полного локдауна.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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