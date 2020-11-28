В Украине сегодня действует карантин выходного дня: главные правила

Во всех регионах страны введен ряд ограничений

В Украине сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

Что запрещено:

прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешена только торговля на вынос);

прием посетителей в ТЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

работа всех магазинов, кроме продуктовых;

проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей, выставок, религиозных служб;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Что работает:

продуктовые магазины;

аптеки;

АЗС;

общественный транспорт;

банки;

почта;

медицинские и ветеринарные клиники;

автомастерские.

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 16 294 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на следующей неделе, с 30 ноября, жесткий локдаун в стране точно не будет вводиться.

Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключает, что после завершения карантина выходного дня власти откажутся от введения полного локдауна.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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