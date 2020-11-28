В Украине сегодня действует карантин выходного дня: главные правила

В Украине сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.
Что запрещено:
- прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешена только торговля на вынос);
- прием посетителей в ТЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
- работа всех магазинов, кроме продуктовых;
- проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей, выставок, религиозных служб;
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Что работает:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- АЗС;
- общественный транспорт;
- банки;
- почта;
- медицинские и ветеринарные клиники;
- автомастерские.
Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 16 294 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.
Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на следующей неделе, с 30 ноября, жесткий локдаун в стране точно не будет вводиться.
Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключает, что после завершения карантина выходного дня власти откажутся от введения полного локдауна.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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