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Стартует регистрация на экзамен по украинскому для чиновников: что нужно знать

16 июля 2021 10:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С 16 июля 2021 года вступают в силу определенные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Онлайн-экзамен на знание государственного языка. Фото: коллаж "Сегодня"

Онлайн-экзамен на знание государственного языка. Фото: коллаж "Сегодня"

Регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком начинается с 16 июля. Нацкомиссия по стандартам госязыка после сдачи экзамена выдает государственные сертификаты. Экзамены проводятся на специально созданных испытательных площадках, расположенных на территории Украины.

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Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам госязыка.

Для чего необходимо получить сертификат

  • для выполнения служебных обязанностей (регистрация с 16.07),
  • для приобретения гражданства (регистрация с 19.07).

Что необходимо

Для сдачи экзамена и получения сертификата об уровне владения государственным языком, претенденту, начиная с 16 июля 2021 года, необходимо:

  • зарегистрироваться онлайн (https://exam.mova.gov.ua), отметив ФИО, дату, место и время сдачи экзамена;
  • прийти на зарегистрированное время выбранной локации с документом, идентифицирующим личность, и устройством КЭП;
  • сдать экзамен на онлайн-платформе.

Отметим, что результаты экзамена устанавливаются не позднее 15 календарных дней с даты сдачи экзамена. Уровень владения государственным языком подтверждает государственный сертификат.

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Запись о выдаче государственного сертификата заносится Комиссией в Реестр госсертификатов.

Напомним, что первый экзамен состоится 19 июля. Ответы на все популярные вопросы можно прочитать по ссылке.

Ранее мы писали, что изменилось в шоу-бизнесе, книгоиздании и туризме с 16 июля благодаря закону об украинском языке.

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