В Украине сегодня улучшится погода – прогноз

В Укргидрометценте опубликовали прогноз погоды на субботу 24 апреля – где улучшится погода – карта

В Украине сегодня, 24 апреля, улучшится погода. Дожди уйдут из большинства областей.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу небольшой дождь пройдет только в Черниговской и Сумской областях. В остальных регионах будет сухо, но ветрено – 7-12 м/с.

На западе, в центре и на севере все еще будет прохладно. Там температура ожидается 7-11 градусов тепла. А на юге и востоке значительно теплее – 13-16 градусов.

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В Киеве в этот день будет сухо с переменной облачностью. Температура 7-9 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики дали не утешительный прогноз – в Киеве каждую ночь с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки.

Кроме того, прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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