В Украине школы массово уходят на каникулы: когда и в каких городах

Школьники начнут отдыхать уже на следующей неделе

Школы Украины идут на каникулы раньше. Фото: коллаж "Сегодня"

В школах Украины начали массово менять графики осенних каникул. Так, многие учебные заведения уходят на отдых на неделю раньше, чем планировалось.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Ивано-Франковск

Школы Ивано-Франковска уходят на каникулы с 18 октября. По плану они должны были начаться 25 октября, однако на оперативном совещании приняли решение перенести их на неделю раньше. Это связано с тем, что власти хотят улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Харьков

В школах Харькова родителям уже сообщают о том, что каникулы продлятся с 18 октября до 2 ноября. Это значит, что фактически последний учебный день перед длинными каникулами будет 13 октября, так как 14-17 октября в Украине четыре дня выходных.

Решение о переносе каникул принимала областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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"Мы приняли одно из ответственных решений, которое, я надеюсь, даст смягчение ситуации вокруг распространения болезни (коронавируса, – ред.). А именно – введем школьные каникулы на территории Харьковской области с 18 октября. Чтобы после праздников, которые будут на следующей неделе (а это 4 дня) – каникулы позволили на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", – пояснил зам главы ОГА Михаил Черняк.

На каникулы уйдет не только Харьков, но и вся область.

Львов

С 18 октября ученики средней и старшей школы пойдут на дистанционное обучение. А осенние каникулы начнутся с 25 октября.

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Школьники идут на каникулы в Украине. Фото: Горожанин-ИНФОРМ

Хмельницкий

В городе школам рекомендуют начать осенние каникулы раньше – с 18 октября. Однако окончательное решение каждое учебное заведение будет принимать самостоятельно.

Мелитополь

С 11 октября школьники перешли на дистанционное обучение, а каникулы начнутся с 18 октября.

Винница

Каникулы в школах начнутся с 18 октября.

Кропивницкий

Школьники отправятся на отдых с 18 октября. Также принято решение о том, чтобы продлить каникулы на две недели – до 1 ноября.

Сумы

Школам города также рекомендуется уйти на каникулы с 18 октября.

Херсон

Дети на осенние каникулы пойдут отдыхать с 18 октября, а не с 1 ноября.

Черкассы

Каникулы предложили перенести и начать с 18 октября, чтобы уменьшить расходы тепла. Таким образом дети будут отдыхать до 24 октября.

Днепр

Осенние каникулы в городе пока без изменений. Школьники пойдут отдыхать с 25 октября.

Полтава и Николаев

Школьники будут учиться до 25 октября и пойдут на каникулы по графику, как и планировалась ранее.

Каникулы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.

Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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