В Украине скоро появятся инновационные лекарства от COVID-19 – Ляшко

Министр пообещал обнародовать информацию об украинских инновационных препаратах через две недели

Виктор Ляшко рассказал о лекарстве от COVID-19 / коллаж "Сегодня"

В Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире.

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Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии новостям "Сегодня".

"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украины по инновационных препаратах, имеющих прямое действие на вирус", – утверждает министр.

По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются.

О том, какие это будут препараты и в каком виде – таблетки, капли или суспензия – министр не уточнил.

"Посмотрим. Через недели две точно выйдем с определенными заявлениями", – сказал он.

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Напомним, ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Отметим, врачи утверждают, что людям нужно бояться не вакцины от коронавируса, а последствий злоупотребления антибиотиками, продажи которых за год пандемии выросли втрое.

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