В Украине не готовы смягчить карантин Киев и 17 областей: данные Минздрава

18 регионов страны не соответствуют требованиям для смягчения ограничений

В Украине по состоянию на 11 сентября не готовыми ослаблять карантин оказались Киев и 17 областей страны.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, не готовы ослаблять карантинные ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Могут ослабить карантинные ограничения Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

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Ранее мы сообщали, что в Украине на карантин отправили учеников 145 классов.

Также напомним, в Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз.

Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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