В Украине не готовы смягчить карантин Киев и 17 областей: данные Минздрава

В Украине по состоянию на 11 сентября не готовыми ослаблять карантин оказались Киев и 17 областей страны.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
Так, не готовы ослаблять карантинные ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Могут ослабить карантинные ограничения Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Ранее мы сообщали, что в Украине на карантин отправили учеников 145 классов.
Также напомним, в Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз.
Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
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