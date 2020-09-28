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В Украине смягчить карантин готова лишь одна область: новые данные

28 сентября, 12:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Кировоградская область единственная соответствует требованиям медиков

В Украине по состоянию на 28 сентября может смягчить карантин только одна область – Кировоградская. Все остальные регионы не соответствуют условиям для ослабления ограничений.

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Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.

Так, не соответствуют требованиям медиков:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: он составляет 377 человек на 100 тысяч населения.

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Напомним, ранее в Харьковской области установили новый рекорд по заражениях коронавирусом за сутки.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

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