В Украине смягчить карантин готова лишь одна область: новые данные

В Украине по состоянию на 28 сентября может смягчить карантин только одна область – Кировоградская. Все остальные регионы не соответствуют условиям для ослабления ограничений.
Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.
Так, не соответствуют требованиям медиков:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: он составляет 377 человек на 100 тысяч населения.
Напомним, ранее в Харьковской области установили новый рекорд по заражениях коронавирусом за сутки.
О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:
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