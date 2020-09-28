В Украине смягчить карантин готова лишь одна область: новые данные

В Украине по состоянию на 28 сентября может смягчить карантин только одна область – Кировоградская. Все остальные регионы не соответствуют условиям для ослабления ограничений.

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Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.

Так, не соответствуют требованиям медиков:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: он составляет 377 человек на 100 тысяч населения.

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Напомним, ранее в Харьковской области установили новый рекорд по заражениях коронавирусом за сутки.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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