В Украине смягчить карантин готовы только две области: новые данные Минздрава

В Украине, где за прошедшие сутки подтвердили 2675 новых случаев коронавируса, по состоянию на 21 сентября к ослаблению карантина готовы только две области страны.
Как сообщили на официальном сайте Минздрава, в подавляющем большинстве областей превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
Так, медицинским критериям соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.
Не готовы ослаблять карантин:
• Киев
• Винницкая область
• Волынская область
• Днепропетровская область
• Донецкая область
• Житомирская область
• Закарпатская область
• Запорожская область
• Ивано-Франковская область
• Киевская область
• Луганская область
• Львовская область
• Николаевская область
• Одесская область
• Полтавская область
• Ровенская область
• Сумская область
• Тернопольская область
• Харьковская область
• Хмельницкая область
• Черкасская область
• Черновицкая область
• Черниговская область
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
При норме не более 40 в Киеве этот показатель составляет 151,2, в Тернопольской области – 390,9, в Черновицкой – 210,4. Средний показатель по Украине – 105,8.
Ранее мы сообщали, что Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.
Кроме того, инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.
О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:
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