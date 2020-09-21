В Украине смягчить карантин готовы только две области: новые данные Минздрава

Почти во всех регионах превышен показатель уровня заболеваемости

В Украине, где за прошедшие сутки подтвердили 2675 новых случаев коронавируса, по состоянию на 21 сентября к ослаблению карантина готовы только две области страны.

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Как сообщили на официальном сайте Минздрава, в подавляющем большинстве областей превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Так, медицинским критериям соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.

Не готовы ослаблять карантин:

• Киев

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• Винницкая область

• Волынская область

• Днепропетровская область

• Донецкая область

• Житомирская область

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• Закарпатская область

• Запорожская область

• Ивано-Франковская область

• Киевская область

• Луганская область

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• Львовская область

• Николаевская область

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• Одесская область

• Полтавская область

• Ровенская область

• Сумская область

• Тернопольская область

• Харьковская область

• Хмельницкая область

• Черкасская область

• Черновицкая область

• Черниговская область

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

При норме не более 40 в Киеве этот показатель составляет 151,2, в Тернопольской области – 390,9, в Черновицкой – 210,4. Средний показатель по Украине – 105,8.

Ранее мы сообщали, что Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

Кроме того, инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

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