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В Украине смягчить карантин может лишь одна область

7 октября, 11:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Большинство регионов не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 7 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области.

Отметим, по-прежнему лишь Кировоградская область может ослабить карантин.

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Также напомним, на оккупированном Донбассе от коронавируса умерли более 260 человек.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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регионы карантин Украина коронавирус ограничения COVID-19
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