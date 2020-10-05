В Украине смягчить карантин может лишь одна область: новые данные

Большинство регионов не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 5 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области – 287,9.

Отметим, лишь Кировоградская область может ослабить карантин.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 3700 заразившихся.

Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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