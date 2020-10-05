Українська
$ 28,34
33,23
  1. Последние новости Украины

В Украине смягчить карантин может лишь одна область: новые данные

5 октября, 10:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Большинство регионов не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 5 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

Реклама

Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области – 287,9.

Отметим, лишь Кировоградская область может ослабить карантин.

Реклама

В тренде
Лучшим учителем в Украине стал историк из Залещиков

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 3700 заразившихся.

Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы карантин Украина коронавирус ограничения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляциях
Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляцияхПолитика
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)Украина
В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
В Украине вступили в силу новые карантинные ограниченияУкраина
Порошенко попал в больницу с коронавирусом
Порошенко попал в больницу с коронавирусомПолитика
Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов
Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасовДонбасс
Доллар пошел в рост: эксперты назвали главную причину
Доллар пошел в рост: эксперты назвали главную причинуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять