В Украине смягчить карантин может лишь одна область: новые данные

В Украине по состоянию на 5 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.
Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области – 287,9.
Отметим, лишь Кировоградская область может ослабить карантин.
Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 3700 заразившихся.
Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.
О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
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