Українська
$ 28
33,25
  1. Последние новости Украины

В Украине смягчить карантин не готовы Киев и 19 областей: новые данные Минздрава

15 сентября, 11:54

Руслан Ровик Руслан Ровик

Требованиям врачей соответствуют только пять областей

По состоянию на 15 сентября в Украине условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны.

Реклама

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, не готовы смягчать карантин Киев и еще 19 регионов страны:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей.

В тренде
На Украину надвигаются четыре штамма гриппа: первая волна будет в октябре
Реклама

Могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Как известно, по состоянию на утро 15 сентября в Украине подтвердили 2 905 новых случаев заражения коронавирусом (159 702 с начала эпидемии). За сутки болезнь закончилась смертью для 53 украинцев (3178 с начала эпидемии). Побороть инфекцию смогли 70 810 инфицированных (1 267 – за последние сутки).

Также мы сообщали, что Кабинет министров обновил карантинное зонирование Украины, в соответствии с которым Киев попал в "оранжевую зону". В "красной зоне" остались три областных центра: Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы карантин Минздрав коронавирус ограничения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засухуЭкономика
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водой
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водойПолитика
В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодает
В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодаетУкраина
Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с Минздравом
Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с МинздравомУкраина
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборам
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборамПолитика
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2400 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2400 новых случаевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять