В Украине смягчить карантин не готовы Киев и 19 областей: новые данные Минздрава

Требованиям врачей соответствуют только пять областей

По состоянию на 15 сентября в Украине условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, не готовы смягчать карантин Киев и еще 19 регионов страны:

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей.

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Могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Как известно, по состоянию на утро 15 сентября в Украине подтвердили 2 905 новых случаев заражения коронавирусом (159 702 с начала эпидемии). За сутки болезнь закончилась смертью для 53 украинцев (3178 с начала эпидемии). Побороть инфекцию смогли 70 810 инфицированных (1 267 – за последние сутки).

Также мы сообщали, что Кабинет министров обновил карантинное зонирование Украины, в соответствии с которым Киев попал в "оранжевую зону". В "красной зоне" остались три областных центра: Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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