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В Украине снизилась преступность: какие нарушения фиксировали чаще всего

29 января, 18:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинцы почти каждые 10 минут звонили на 102

Уровень преступности в Украине снизился на 17%. Такие данные за прошлый год привел глава Нацполиции Игорь Клименко. В абсолютных цифрах: 335 тысяч уголовных производств открыто в 2020 году. Среди административных нарушений чаще всего было несоблюдение масочного режима. Почти каждые 10 минут украинцы звонили на 102.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает корреспондент Елена Халик.

Краж и разбоев – поменьше, а вот работы по борьбе с наркотиками – немало. Практически каждый седьмой сбыт осуществлялся через интернет. Из незаконного оборота изъяли почти 6 тонн запрещенных веществ. Для понимания масштаба – это более 7 млн доз.

Видео: Сегодня

Напомним, в Харьковской области 600 правоохранителей провели спецоперацию и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропов. Изъято свыше 3 тонн наркотиков стоимостью около 120 млн гривен.

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Также сообщалось, что в Черниговской области двое копов занимались наркоторговлей.

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Кроме того, под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики в соцсети .

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преступность наркотики преступление Нацполиция

Источник: Сегодня

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