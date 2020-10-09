В Украине снова "рекорд" по COVID-19: более 5800 случаев за сутки

За сутки от коронавируса умерли более 80 человек

В Украине за последние сутки выявили 5804 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 250 538 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 89 украинцев. Вылечить от COVID-19 удалось 110 650 инфицированных (2417 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 135 109 человек (+3298 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. В семи областных центрах усилили эпидемиологические ограничения.

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Также напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

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Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с диагнозом "коронавирус" в Украине в больницы попадают все больше пациентов, и на данный момент занято уже более половины койко-мест по всей стране.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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