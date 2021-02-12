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В Украине снова изменится погода: когда прекратятся снегопады и придут сильные морозы

12 февраля, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сильный штормовой ветер только усилит ощущение холода – так что утепляемся

На выходных в Украину придут сильные морозы, а с 14 февраля прекратятся снегопады. Очень холодная погода продержится около 10 дней.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Украину больше не будет засыпать снегом

По ее словам, снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится – 13-14 февраля антициклон Helida вытеснит циклон "Волкер" из Украины и принесет нам холодный арктический воздух.

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Существенные осадки в Украине – вряд ли, лишь в отдельных районах возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

В Киеве местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков. На дорогах и тротуарах скользко

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Температура воздуха ночью ожидается 10-16 градусов мороза, днем – 5-11 ниже нуля. В Крыму и на Закарпатье днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

В субботу будет преобладать северо-западный ветер, он ожидается сильным, некомфортным, со штормовыми порывами.

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В столице на выходных тоже холодно: ночью 12-14 мороза, днем – 7-10 ниже нуля.

"На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля", – добавила Диденко.

Тем временем в Украине продолжается снежный апокалипсис. В последние дни насыпало столько снега, что снегоуборочная техника не справляется, расчищаться тротуары помогали даже рядовые украинцы.

Читайте также в нашем материале, как отпраздновать День влюбленных 14 февраля, когда на улице метет и "собачий" холод.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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