В Украине снова много выздоровевших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

За прошедшие сутки выздоровевших в два раза больше, чем новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 29 декабря в Украине подтвердили 6988 новых случаев заражения коронавирусом (1 037 362 с начала эпидемии). За понедельник умерли 232 украинца (18 081 с начала эпидемии), а выздоровели 16 106 человек (681 835 с начала эпидемии).

Отметим, что эпидемия в Украине очередную неделю показывает позитивную динамику – количество выздоровевших превышает количество новых заразившихся. Однако больницы все так же стабильно заполнены пациентами, а показатели смертности от осложнений держатся преимущественно высокие. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.

Видео: Сегодня

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