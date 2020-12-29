В Украине снова много выздоровевших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.
Как стало известно, по состоянию на утро 29 декабря в Украине подтвердили 6988 новых случаев заражения коронавирусом (1 037 362 с начала эпидемии). За понедельник умерли 232 украинца (18 081 с начала эпидемии), а выздоровели 16 106 человек (681 835 с начала эпидемии).
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Отметим, что эпидемия в Украине очередную неделю показывает позитивную динамику – количество выздоровевших превышает количество новых заразившихся. Однако больницы все так же стабильно заполнены пациентами, а показатели смертности от осложнений держатся преимущественно высокие. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.
Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.
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