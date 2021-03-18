Українська
$ 27,7
32,99
  1. Последние новости Украины

В Украине снова можно получить разрешение на оружие

18 марта, 10:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее работу контролирующего органа приостановили из-за коррупции полицейских

В Украине снова можно получить разрешение на оружие и продлить ее хранение. Оформлением документом и контролем оборота будет опекаться специально созданное подразделение МВД.

Реклама

Там будут регистрировать охотничье, огнестрельное нарезное и травматическое оружие.

В Нацполиции говорят, что ранее приостанавливали работу контролирующего органа из-за коррупционной схемы. Мол, последние годы разрешения продавали в интернете сами полицейские.

Чтобы исключить такие сделки, МВД создает единую базу учета и регистрации оружия.

В тренде
Корреспондент "Сегодня" после вакцинации подхватил ковид: как себя чувствует
Видео: Сегодня

Как стало известно 10 марта, должностные лица Нацполиции организовали масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за денежное вознаграждение.

Реклама

Тем временем Верховная Рада провалила два законопроекта по легализации оружия и в ближайшее время не стоит ждать, что украинцам разрешать свободное владение "огнестрелом".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

оружие МВД

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогоде
Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогодеУкраина
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
"Телефонное право" вместо четкого алгоритма: почему в Украине провалили начало вакцинацииУкраина
Дети не живут вместе – первый комментарий мамы 8-летней Миланы, игравшей в любовь в Instagram
Дети не живут вместе – первый комментарий мамы 8-летней Миланы, игравшей в любовь в InstagramУкраина
Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погоде
Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погодеУкраина
Скандал из-за
Скандал из-за "романа" 8-летней Миланы с блогером: дедушкой девочки оказался чиновник Верховной Рады (фото)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять