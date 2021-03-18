В Украине снова можно получить разрешение на оружие и продлить ее хранение. Оформлением документом и контролем оборота будет опекаться специально созданное подразделение МВД.

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Там будут регистрировать охотничье, огнестрельное нарезное и травматическое оружие.

В Нацполиции говорят, что ранее приостанавливали работу контролирующего органа из-за коррупционной схемы. Мол, последние годы разрешения продавали в интернете сами полицейские.

Чтобы исключить такие сделки, МВД создает единую базу учета и регистрации оружия.

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Как стало известно 10 марта, должностные лица Нацполиции организовали масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за денежное вознаграждение.

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Тем временем Верховная Рада провалила два законопроекта по легализации оружия и в ближайшее время не стоит ждать, что украинцам разрешать свободное владение "огнестрелом".

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