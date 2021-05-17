В Украине снова падают темпы вакцинации. Сколько сделали прививок

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация
В Украине за последние сутки, 16 мая, сделали всего 2230 прививок против коронавируса. Сутками ранее новых вакцинированных было почти в три раза больше.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По его данным, всего прививку получили 940 160 человек. Из них две дозы получили 18 394 украинца.
Лидеры по вакцинации за сутки:
- Харьковская область – 341 прививка;
- Волынская область – 182 прививки;
- Сумская область – 190 прививок;
- Хмельницкая область – 162 прививки;
- Одесская область – 130 прививок.
Вакцинацию украинцев проводила 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта прививки. В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 558 857 человек.
Напомним, в Украине стартует новый этап вакцинации от COVID-19. Кто сможет получить прививку.
Кроме того, мы писали, что Украина ожидает очередную поставку вакцины от коронавируса Pfizer.
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