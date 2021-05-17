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В Украине снова падают темпы вакцинации. Сколько сделали прививок

17 мая, 08:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине несколько дней подряд падают показатели по вакцинации людей за сутки. Где больше всего прививок сделали 16 мая

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация

В Украине за последние сутки, 16 мая, сделали всего 2230 прививок против коронавируса. Сутками ранее новых вакцинированных было почти в три раза больше.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его данным, всего прививку получили 940 160 человек. Из них две дозы получили 18 394 украинца.

Лидеры по вакцинации за сутки:

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  1. Харьковская область – 341 прививка;
  2. Волынская область – 182 прививки;
  3. Сумская область – 190 прививок;
  4. Хмельницкая область – 162 прививки;
  5. Одесская область – 130 прививок.

Вакцинацию украинцев проводила 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта прививки. В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 558 857 человек.

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Напомним, в Украине стартует новый этап вакцинации от COVID-19. Кто сможет получить прививку.

Кроме того, мы писали, что Украина ожидает очередную поставку вакцины от коронавируса Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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