В Украине снова падают темпы вакцинации. Сколько сделали прививок

В Украине несколько дней подряд падают показатели по вакцинации людей за сутки. Где больше всего прививок сделали 16 мая

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация

В Украине за последние сутки, 16 мая, сделали всего 2230 прививок против коронавируса. Сутками ранее новых вакцинированных было почти в три раза больше.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его данным, всего прививку получили 940 160 человек. Из них две дозы получили 18 394 украинца.

Лидеры по вакцинации за сутки:

Харьковская область – 341 прививка; Волынская область – 182 прививки; Сумская область – 190 прививок; Хмельницкая область – 162 прививки; Одесская область – 130 прививок.

Вакцинацию украинцев проводила 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта прививки. В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 558 857 человек.

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Напомним, в Украине стартует новый этап вакцинации от COVID-19. Кто сможет получить прививку.

Кроме того, мы писали, что Украина ожидает очередную поставку вакцины от коронавируса Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса