В Украине снова расширили красную зону: список областей

В Украине увеличилось количество областей в красной зоне. Туда вошли еще две области — Ровенская и Черниговская. Там превышен уровень госпитализаций.

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Об этом сообщает Минздрав.

Так, в красную зону входит Киев и 12 областей:

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Херсонская область пока единственная в желтой зоне.

Отметим, ранее власти заявляли, что могут ввести локдаун по всей стране, если "покраснеют" 13 и более регионов. Сегодня – именно тот случай: 12 областей и Киев. Однако действительно ли будет локдаун – еще посмотрим.

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Также ранее НАН Украины дала прогноз, что до 6 апреля заболеваемость COVID-19 достигнет 31 000 в сутки. Это произойдет, если динамика заболеваемости останется на нынешнем уровне.

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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