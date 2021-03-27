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В Украине снова расширили красную зону: список областей

27 марта, 13:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Красными стали 12 областей и Киев

В Украине увеличилось количество областей в красной зоне. Туда вошли еще две области — Ровенская и Черниговская. Там превышен уровень госпитализаций.

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Об этом сообщает Минздрав.

Так, в красную зону входит Киев и 12 областей:

  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Херсонская область пока единственная в желтой зоне.

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Отметим, ранее власти заявляли, что могут ввести локдаун по всей стране, если "покраснеют" 13 и более регионов. Сегодня – именно тот случай: 12 областей и Киев. Однако действительно ли будет локдаун – еще посмотрим.

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Также ранее НАН Украины дала прогноз, что до 6 апреля заболеваемость COVID-19 достигнет 31 000 в сутки. Это произойдет, если динамика заболеваемости останется на нынешнем уровне.

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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Киев карантин Украина красная зона локдаун
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