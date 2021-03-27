В Украине снова расширили красную зону: список областей

В Украине увеличилось количество областей в красной зоне. Туда вошли еще две области — Ровенская и Черниговская. Там превышен уровень госпитализаций.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, в красную зону входит Киев и 12 областей:
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Херсонская область пока единственная в желтой зоне.
Отметим, ранее власти заявляли, что могут ввести локдаун по всей стране, если "покраснеют" 13 и более регионов. Сегодня – именно тот случай: 12 областей и Киев. Однако действительно ли будет локдаун – еще посмотрим.
Также ранее НАН Украины дала прогноз, что до 6 апреля заболеваемость COVID-19 достигнет 31 000 в сутки. Это произойдет, если динамика заболеваемости останется на нынешнем уровне.
Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна
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