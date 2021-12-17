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В Украине снова расширили список профессий с обязательной вакцинацией: кого добавили

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 16:00
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Невакцинированных работников будут отстранять от выполнения обязанностей
Обязательную прививку против COVID-19 должны получить медработники
Обязательную прививку против COVID-19 должны получить медработники / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Кого добавили в список

В список добавили сотрудников заведений здравоохранения, органов местного самоуправления и коммунальных учреждений.

"Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кто подлежит обязательной вакцинации

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

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  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Как проходит вакцинация в Украине

  • Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19.
  • 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.
  • Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.
  • За сутки в Украине 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
  • С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.

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