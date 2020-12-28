В Украине снова раздувают языковой вопрос, или Стоит ли беспокоиться сфере обслуживания

Когда слышим от наших чиновников очередные инициативы что-то изменить или отменить в языковом законе – автоматически запускается цепь неприятных воспоминаний. У нас всегда так – сначала искусственно раздувается языковой вопрос, потом – досрочные выборы, или вообще – революция, говорит ведущий на канале "Украина" Олег Панюта.

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Помните карту о трех сорта украинцев, которую разрабатывали политтехнологи Януковича? А ужасы о тотальной украинизации, которыми пугали в Крыму в начале оккупации? На этой неделе отличилась группа нардепов от "Слуги народа", которые потребовали нарушения закона о языке сделать безнаказанными.

С 16 января 2021 услуги в Украине должны предоставляться на украинским. Закон не запрещает обслуживать на другом языке тех, кому это удобнее, дублировать на любых других языках информацию. Но, если гражданину отказались предоставлять услуги на украинском, он может обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. И если факт нарушения подтвердится – нарушитель получит предупреждение и у него будет 30 дней его устранить. Если в течение года будет доказан факт повторного нарушения закона – только тогда придется платить штраф.

Согласитесь, это очень лояльная и умеренная норма, которая неизлечимую моральную травму никому не нанесет.

Ради чего снова устраивается шум вокруг языкового вопроса, разбирался журналист Тарас Левченко.

Авторы: Тарас Левченко, Александр Махов, Роман Куприянов и Станислав Котик

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Депутаты из года в год дерутся, украинцы протестуют, в Будапеште потирают руки, а в Москве радуются. Неужели дело Кивалова-Колесниченко еще живо? Когда нам подсовывают языковую карту? И к чему в этой истории один из самых известных американских политтехнологов Пол Манафорт, который еще недавно был за решеткой?

В магазине, аптеке, спортзале, библиотеке, в банке, кофейне: с 16 января вся сфера обслуживания должна разговаривать прежде всего на украинском, а на другой язык переходить разве что после вашей просьбы.

Украинский непременно должен быть в меню заведений, на ценниках, маркировке кофе или, скажем, бензина на АЗС. Впрочем, дублировать всю информацию на любом другом языком не запрещено. Сделать украинский приоритетом на работе уже должны были и чиновники, и в суде, и педагоги.

"Это, например, не прописывается в законодательстве в других странах, в том же законе Франции. Потому что это вещи очевидные", – говорит соавтор закона о языке Тарас Марусик.

Для соседней Германии – тоже все с языком очевидно. Там живет около 9 млн иностранцев, и без знания немецкого они ни карьеры не сделают, ни элементарных бытовых проблем не решат. Особенно на это любят жаловаться в интернете россияне – мол, чего эти немцы от нас хотят, мы же к ним уже и на английском.

"Нужно было починить петли на холодильнике, и я написал в пять сервисов, и ни один из них мне не ответил", – жаловался один из них.

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В Украине такого количества мигрантов, как во Франции или Германии, нет. Однако специальный языковой закон есть. Его приняли депутаты прошлого созыва.

"Вот возьмем сферу транспорта или медицинскую сферу. В этих сферах уже закон действует. В поликлинике в моем районе, в лаборатории, говорю: "Пожалуйста, на украинском". – Ой, вы знаете, я не очень могу, я переехала из Казахстана", – рассказывает Тарас Марусик.

И украинизация у нас ласковая. Пока не реагирует, например, на такие случаи, как в Глухове Сумской области, где детям к празднику дали готовить русскую песню.

"Говорю: сынок, а где вы такую ​​песню учите? Говорит: в школе учим, показывает, как мы ее поем. Обратилась к учительнице, говорю, что мой ребенок совершенно не понимает русского языка, возможно ли ее заменить на украинский аналог?" – рассказывает мама одного из учеников Алиса.

Не портите праздник, – сказали в школе и удалили Алису из родительского чата. А потом сын-первоклашка на святого Николая единственный в классе не получил подарок. Поднялся скандал, который дошел до языкового омбудсмена. Расследование ситуации продолжается.

Неужели дело может дойти до суда? Именно так годами защищает свои языковые права львовянин Святослав Литинский. С единомышленниками в общем подал почти полсотни исков.

"Почти год судебных заседаний заняло, чтобы в Украине получить банковский документ финансовый на украинском языке. И это ненормально. В 2012 году или в 2013 году, заходя в магазин, вы не могли купить ни одного ноутбука с украинским языком. Это свидетельствует о том, что украинцам не нужны клавиатуры с украинскими буквами?" – недоумевает Литинский.

А теперь вернемся в настоящее. В сферу обслуживания. Спросим у уполномоченного по вопросам языка: что уже через несколько недель ждать предпринимателям, для которых украинский – прихоть, а не обязанность?

"Предупреждение, есть нормы просьбы, есть непосредственное обращение в органы государственной власти и местного самоуправления. И когда уже не доходит, то простите, надо уже штрафовать", – рассказывает Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка.

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Штраф установлен до 6800 гривен – это в случае повторного нарушения законодательства, в течение года.

Очень суровое наказание, – убеждены почти три десятка народных депутатов.

"Я, например, приду в кафе, мне на венгерском языке ответят. Скажут, кофе, например – поймем друг друга. Сейчас очень трудно предпринимателям. Потому что сейчас во время экономического кризиса, во время пандемии, я думаю, что здесь все согласятся, надо поддерживать, предпринимателей, а то, что будет происходить. Это будет дополнительная нагрузка на предпринимателей", – объяснял один из них Александр Качура на Ток-шоу №1 Василия Голованова.

Штрафы в провластной фракции хотят отменить законопроектом, хотя они и так заработают разве что в 2022 году, возмущаются в Секретариате уполномоченного по вопросам украинского языка.

Так или иначе, теперь оппозиция кричит "измена!", а в провластной фракции только разводят руками – мол, дискуссии продолжаются. Языковую карту снова вытащили из колоды.

"Промедведчуковские этой темой занимаются все равно. Несмотря на то, есть законопроект или нет. Типа хватит разделять украинцев. И тому подобное, там типа – язык не имеет значения. Другой лагерь, условно пропорошенковский, занимается той самой историей. Деятельность направлена ​​на поляризацию украинцев. То есть это стандартная тема", – говорит Богдан Бондаренко, политический эксперт.

Этот трюк в Украине еще в 2004 году, в разгар президентской гонки, провернул американец Пол Манафорт, за вознаграждение в десятки миллионов долларов работавший на Виктора Януковича.

Распространение мифов о притеснениях русскоязычных или басен о расцвете фашизма, сталкивание лбами Востока и Запада Украины – это все его идеи, которые в Крыму и на Донбассе будет использовать и кремлевская пропаганда. Только уже не в агитках или газетах, а на государственном уровне.

Это Краматорск, где тоже когда-то послушали Путина и успели побывать в так называемой "ДНР". На шестой год освобождения города тамошние жители не стали все поголовно украиноязычными, но Кремлю больше не верят.

"Русский, он как, например, английский. Он как международный. От приезжают грузин, армянин, что-то такое, то все же говорят по-русски", – говорит краматорчанин.

На вопрос журналиста, ущемляет ли кто-то в Краматорске русский язык, отвечает отрицательно.

"Это закон (о языке. – Ред.), закон должен выполняться. Такой, плохой или хороший. Мы живем в Украине? Мы должны говорить, владеть государственным языком", – говорит другой.

Никаких проблем опрошенные журналистами горожане не видят и в том, что сфера обслуживания уже в скором времени в первую очередь должна обращаться на украинском.

"Я работаю в магазине, поэтому это меня тоже будет касаться. Я не знаю, я, конечно, привыкла на русском все время разговаривать, но украинским тоже владею свободно", – говорит местная продавщица.

В то же время на Закарпатье есть целые общины, где украинским владеют разве что на минимальном уровне.

Поэтому что делать тем, кто украинского не знает? Куда идти учиться? Особенно, если ты из глухого села? Ответить на эти вопросы должна официальная государственная программа развития и освоения украинского языка, но на 30-й год независимости ее нет.

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