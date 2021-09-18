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В Украине немного уменьшилось количество больных COVID-19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 08:16
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Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране говорит о том, что нужно готовиться к новой волне коронавируса
В Украине продолжает ухудшаться ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжает ухудшаться ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6234 новых случая коронавирусной болезни, что на 400 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Всего с начала эпидемии в Украине заболели 2 344 398 человек.

За вчерашний день выздоровели 1763 человека (всего 2 230 306). Зафиксировано 79 смертей (54 829 с начала эпидемии).

За прошлые сутки были госпитализированы 1719 человек.

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Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской области (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), в Киеве (416) и Одесской (399).

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