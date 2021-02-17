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В Украине снова вводят адаптивный карантин

17 февраля, 13:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украину возвращаются зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны

Кабинет министров сегодня примет решение о введении в Украине адаптивного карантина со следующей недели – теперь страну будут делить на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украина возвращается к модели адаптивного карантина, когда в пределах области будет вводиться тот или иной уровень карантинных ограничений.

"Предполагается четыре уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых имеет четкие критерии. Решение вступит в силу на следующей неделе. Все украинцы будут иметь возможность заранее с ним ознакомиться и подготовиться", – сказал Шмыгаль.

Отметим, что общенациональный карантин с ограничениями оранжевой зоны должен был действовать до 28 февраля. Ранее глава правительства заявлял, что карантин в Украине будет продлен до 30 апреля. При этом Шмыгаль намекнул, что это явно не последнее продление карантина. По его словам, "апрель будет показателем, как мы будем двигаться дальше".

Напомним, что 11 ноября прошлого года Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел общенациональный. В январе действовал локдаун, а после его окончания Украина вернулась в оранжевую зону. Читайте подробнее, что такое адаптивный карантин и какие будут ограничения.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Кабинет министров Денис Шмыгаль адаптивный карантин

Источник: Сегодня

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