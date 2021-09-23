Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине снова выросло количество COVID-пациентов – почти 8000 случаев за сутки

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 сентября, 08:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В стране с каждым днем становится все больше пациентов с ковидом, в Минздраве опубликовали новые данные
В Украине растет заболеваемость ковидом
В Украине растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошлые сутки, 22 сентября, зафиксировали 7866 новых случая коронавируса. Это на 1112 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

Реклама

Читайте также:

Всего инфекцию подтвердили у 2 370 425 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 123 жителя Украины (всего – 55 284). Вылечить удалось 2 237 973 инфицированных (2305 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Реклама

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять