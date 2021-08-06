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В Украине снова выросло количество новых больных COVID-19. Сколько заразилось за сутки

6 августа 2021 8:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В стране за сутки ковидом заболели более тысячи украинцев, от вируса скончались 16 человек

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается / Фото: Сегодня

В Украине за последние сутки, 5 августа, зафиксировали 1081 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 29 больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 257 478 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 16 украинцев (всего – 53 065). Вылечить удалось 2 189 293 инфицированных (478 – за последние сутки).

Коронавирус 6 августа. Источник: Минздрав

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

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Также напомним, в Минздраве дали советы, как безопасно отпраздновать День Независимости. Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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