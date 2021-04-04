В Украине собак научили выявлять больных COVID-19: как это работает (видео)

В Украине начали тренировать служебных собак для поиска людей, зараженных коронавирусом.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Успешный европейский опыт внедряют ученые аграрного университета и медицинского института Сумской области. Животных используют для проверки общественных мест, аэропортов, таможен.

"Для того, чтобы собака распознавала COVID-19, у нее должна быть очень высокая игровая мотивация. И она должна в любых условиях находить свою любимую игрушку. Для того, чтобы мы подкладывали к этой игрушке биологические материалы от COVID-положительных", – рассказала кинолог София Свисенко.

Биологический материал – это и есть запах человека с ковидом. Его инфекционисты берут из потовых желез больного.

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"В аэропортах, весьма перспективно это делать, на границе, на железнодорожных вокзалах. Мы можем провести собачку мимо большого количества людей, и она выявит из них 10 человек с коронавирусом", – отметил глава ассоциации инфекционистов Сумской области Николай Чемич.

Базу для начального этапа тренировок собак пока развернули на территории аграрного университета. Здесь есть четыре вольера для содержания животных, а рядом находится площадка для тренировок.

Но чтобы перейти к следующему этапу тренировок, ученым нужны деньги – на закупку ПЦР-тестов и оборудования для диагностики. Поэтому приобщиться к проекту приглашают меценатов. Авторы проекта уверены, что даже после окончания пандемии собаки смогут брать на обоняние другие болезни.

Как сообщалось ранее, жителям Греции с апреля начнут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус.

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