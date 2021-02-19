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В Украине собирают подписи за запрет TikTok: детский омбудсмен поддержал идею

19 февраля, 13:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По мнению Николая Кулебы, парламент должен заняться этим вопросом

После нескольких резонансных случаев самоубийств подростков в Украине должны быть запрещены соцсети, у которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе и TikTok.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Украине Николая Кулебу.

"Мне звонила директор одной из школ под Киевом, и сказала, что только они собрали более 10 тыс. подписей от учителей и родителей о запрете TikTok", – рассказал Кулеба. По его словам, такая практика имеется и в других странах, например, в США и Италии.

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"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимался. Но это должен делать провайдер – владелец TikTok так же, как в Facebook или Youtube, должен контролировать контент и не позволять обнародование деструктивного контента. Этого, как раз, в TikTok и нет", – отметил омбудсмен.

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Говоря о запрете TikTok на законодательном уровне, Кулеба говорит, что это – вопрос компетенции Верховной Рады.

"Кто-то должен подать законопроект. У меня нет таких полномочий подавать, поэтому должен кто-то из парламента подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", – сказал он.

Напомним, 16 февраля в Боярке под Киевом две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях о результатах употребления дротаверина в качестве эксперимента приняли прямо в школе по 40 таблеток – в результате одна девочка умерла, вторая попала в реанимацию.

На следующий день смертельный челлендж продолжился в Умани Черкасской области – там госпитализировали двух восьмиклассниц.

Видео: Сегодня

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