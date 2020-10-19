В Украине сохранится сухая погода: прогноз на 19 октября (карта)

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 19 октября, будет преобладать переменная облачность.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, прохладнее всего будет на западе страны. Там температура воздуха составит 8-11 градусов тепла. Ветер западный, местами порывы до 12 м/с.

А на востоке страны температура воздуха установится на уровне 13-16 градусов с отметкой плюс, на севере – 9-11 градусов.

На юге будет теплее всего. Там воздух прогреется до 16 градусов.

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Ранее мы сообщали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах города стоят огромные лужи.

Дождь не прекращался несколько часов. Возле станции метро "Позняки" образовалось небольшое озеро под путепроводом. Вода сюда хлестала водопадом из труб путепровода и заполняла территорию, где находится стоянка для автомобилей.

Также напомним, на Днепр недавно обрушилась непогода. В городе прошел ливень, в результате были затоплены улицы. Возле улицы Южной вымыло тротуарную плитку, а недалеко от Екатеринославского бульвара сильно поврежден асфальт.

А в Житомире улицы превратились в реки. Подробности в видеосюжете:

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