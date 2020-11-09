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В Украине сохранится сухая погода: прогноз на 9 ноября (карта)

9 ноября, 07:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Прохладнее всего будет в западных областях

В Украине сегодня, 9 ноября, будет преимущественно солнечно, однако прохладно.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха на западе страны установится на уровне 7-10 градусов тепла. Только в Ужгороде воздух прогреется до 12 градусов. Ветер северо-западный, местами порывы до 8 м/с.

В восточных регионах столбики термометров покажут 8-10 градусов выше нуля.

На севере страны также ожидается 8-10 градусов с отметкой плюс, а на юге сохранится 8-12 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, спасатели показали последствия непогоды в Кировоградской области. В Кропивницком развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню, где все желающие могут согреться и взять кипяток.

Кроме того, популярный украинский курорт засыпало снегом. Температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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