В Украине сократили срок самоизоляции для COVID-больных

Ранее с момента появления симптомов коронавируса должно было пройти 10 дней

Срок самоизоляции из-за COVID-19 сократили / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сократили срок самоизоляции для пациентов с коронавирусом. Через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

Основным условием такого решения является отсутствие симптомов.

В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

Реклама

Статистика коронавируса

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди больных: детей – 2242, а медработников – 394.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2699 человек;

летальных исходов – 115;

выздоровели – 5024 человека.

За все время пандемии в Украине

Реклама

заболели – 4 307 437 человек;

выздоровели – 3 681 092 человека;

летальных исходов – 101 392.

Ранее мы писали: