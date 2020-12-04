В Украине создали Национальную Ассоциацию топливного ритейла

Противоречия действующего законодательства в сфере регулирования деятельности малых АЗС отсутствие условий для развития подтолкнули их объединяться в Национальную Ассоциацию топливного ритейла.

Так малый бизнес отрасли пытается защитить свои законные права и остановить воспрепятствование своей деятельности со стороны регуляторов на местах.

Участники направления акцентируют внимание, что сейчас существует противоречие в толковании норм действующего законодательства в сфере лицензирования розничной торговли горючим территориальными органами Государственной налоговой службы Украины. Это создает препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности и влияет на общую тенизацию сектора малых АЗС, что, в свою очередь, способствует монополизации рынка топлива в Украине и препятствует его развитию на основе прозрачной экономической конкуренции.

Налоговые органы необоснованно расценивают малые автозаправочные станции как объекты строительства и требуют от них акт ввода в эксплуатацию объекта, акт готовности объекта к эксплуатации или сертификат о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Хотя действующее законодательство и сложившаяся судебная практика содержит другие подходы к определению малых автозаправочных станций и не требует от них наличия этих актов.

Поэтому участники "Национальной Ассоциации топливного ритейла" требуют создания единых нормативных, производственных, строительных, административно-процедурных основ размещения малых АЗС. Это касается формулировки четких разъяснений относительно регламентации деятельности малых АЗС и определения исчерпывающего перечня документов, необходимых для их лицензирования. А именно – предоставить четкие разъяснения по ч. 38 ст. 15 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

НАПР обращает внимание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины на эти проблемы и стремится получить обоснованные профессиональные разъяснения и рекомендации, чтобы получить единые прозрачные принципы лицензирования розничной торговли горючим для всех участников рынка.

Для справки. Общественный союз "Национальная Ассоциация топливного ритейла" создан с целью защиты интересов малых АЗС и развития рынка в Украине на основе прозрачной экономической конкуренции. Это добровольное общественное объединение на основе общих интересов игроков рынка.

Больше о деятельности направления узнавайте здесь http://napr-ua.com.

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