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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине сразу три области переходят в красную зону – список

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 17:32
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В регионах страны сильно ухудшается ситуация с коронавирусом
В Украине увеличилась красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине увеличилась красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине расширяется красная карантинная зона. Теперь в эпидопасности с 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

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Во вторник, 8 февраля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", – написал Немчинов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Что запрещено в красной зоне:

  • работа заведений общественного питания
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ
  • работа непродовольственных рынков и магазинов,
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
  • проведение массовых мероприятий
  • работа учреждений культуры

Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

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Киев в шаге от красной зоны. Мы узнали, можно ли избежать жесткого карантина

Киев на сегодняшний день находится в оранжевой зоне карантина. Но по динамике госпитализаций уже несколько дней соответствует красной. Столица сможет избежать жесткого карантина только в том случае, если заболеваемость пойдет на спад Об этом сайту "Сегодня" сказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

"В Киеве значительно возросла динамика госпитализаций – 54-55%. Можно сказать, что мы на пороге красной зоны. Заболеваемость достаточно высокая, но если она пойдет на спад, мы можем остаться в оранжевой зоне. Официально у нас пока оранжевая зона", – заявил Чумак.

Санврач отмечает, что заболеваемость детей в сравнении с прошлой неделей низкая.

"Если в классе отсутствует более 20% учеников, то директорам школ дана возможность распускать детей по домам. Переходить на удаленную форму обучения. Такое решения принимает руководство учебных заведений", – добавляет Сергей Чумак.

Статистика коронавируса

За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 3095 детей и 955 медиков.

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За прошлые сутки госпитализировано 2168 человек, а летальных исходов – 255. Выздоровели 15 193 человека. За все время пандемии в Украине заболело 4 341 790 человек, а выздоровело 3 696 285 человек. За все время пандемии от коронавируса умерло 101 647 людей.

За прошлые сутки госпитализировано 2168 человек, а летальных исходов – 255. Выздоровели 15 193 человека. За все время пандемии в Украине заболело 4 341 790 человек, а выздоровело 3 696 285 человек. За все время пандемии от коронавируса умерло 101 647 людей.

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