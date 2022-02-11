В Украине стало больше красных областей. Мы узнали, какая ситуация на Закарпатье – видео

В больницах ситуация контролируемая, хотя количество заболевших за неделю уже достигает 10 тысяч

Украина вошла в десятку стран Европы – с самой высокой смертностью за сутки, сообщает Worldometer. Умерли – 280 больных коронавирусом. С сегодняшнего дня в красной карантинной зоне еще три области – Закарпатская, Луганская и Хмельницкая. Они присоединились на карте к Ивано-Франковской и Ровенской.

Какая ситуация на Закарпатье – об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Красный Ужгород с сегодняшнего дня живет по новым ограничениям. Кафе и рестораны открыты только те, где 100 процентов персонала имеют зеленые COVID-сертификаты.

Обслуживают только посетителей с двумя дозами вакцины, свежим тестом или справкой о недавнем выздоровлении.

Учащиеся всех школ уже три недели на дистанционке. Самых маленьких отправили на дополнительные каникулы. Все садики работают в обычном режиме.

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В больницах ситуация контролируемая, хотя количество заболевших за неделю уже достигает 10 тысяч.

"За последнюю неделю на 30 процентов увеличилась госпитализация. На сегодняшний день ситуация в медицинских учреждениях контролируется", – говорит директор департамента здравоохранения ОГА Анатолий Пшеничный.

Также на сегодняшний день хватает мест на больничной койке. И достаточно кислорода.

Под запретом проведения массовых мероприятий. Смогут работать только при условии 100 процентной вакцинации персонала следующие заведения: ТРЦ, развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, бассейны и фитнес-центры. А вот насчет количества вакцинированных Закарпатье пасет задних.

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"Только 23 процента общего населения Закарпатья имеют зеленые сертификаты. А если мы говорим о взрослом населении, включая тех, кто получил вакцинацию за границей, то это 33 процента, то есть треть жителей Закарпатья", – отметила региональная координатор вакцинальной кампании Виктория Тимчик.

Ограничения будут действовать, пока эпидситуация не улучшится. И для вакцинированных жителей Закарпатья практически ничего не изменится. Другим же придется всегда иметь при себе свежий отрицательный ПЛР-тест или справку о выздоровлении, выписанную менее 100 дней назад.

В Украине второй день подряд более 40 тысяч новых больных

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 500 меньше, чем сутками ранее.

Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников.