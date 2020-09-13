В Украине стало больше областей, где нельзя смягчать карантин: обновленный список

В Украине по состоянию на 13 сентября Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина. Эти регионы не соответствуют установленным критериям, сообщили в Минздраве.

Реклама

Согласно опубликованным данным, кроме Киева, к ослаблению карантинных ограничений не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей.

В тренде Платные камеры в украинских тюрьмах: плюсы и минусы идеи

Как известно, по состоянию на утро 13 сентября в Украине подтвердили 2 476 новых случаев заражения коронавирусом (154 335 с начала эпидемии). Смертью за последние сутки болезнь закончилась для 30 украинцев (3178 с начала эпидемии). За субботу выздоровели 547 человек (68 893 с начала эпидемии).

Реклама

Также мы сообщали, что Кабинет министров обновил карантинное зонирование Украины, в соответствии с которым Киев попал в "оранжевую зону". В "красной зоне" остались три областных центра: Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама