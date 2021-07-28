В Украине стало больше пациентов с COVID-19. Сколько заболело за сутки

В Украине за все время обнаружили более 2 млн случаев коронавируса

Коронавирус в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине во вторник, 27 июля, зафиксировали 717 новых случаев коронавируса. Это на 36 больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 250 061 человека заболели COVID-19.

За 27 июля вылечились 459 человек (всего – 2 185 339). Умерли от ковида 15 украинцев (с начала эпидемии – 52 891).

Коронавирус 28 июля. Источник: Минздрав

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта