В Украине стало больше пациентов с COVID-19. Сколько заболело за сутки

Коронавирус в Украине. Коллаж "Сегодня"
В Украине во вторник, 27 июля, зафиксировали 717 новых случаев коронавируса. Это на 36 больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Минздраве.
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Всего в Украине за время эпидемии 2 250 061 человека заболели COVID-19.
За 27 июля вылечились 459 человек (всего – 2 185 339). Умерли от ковида 15 украинцев (с начала эпидемии – 52 891).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.
Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.
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